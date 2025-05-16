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Николай Наумов: если Станковичу дадут шанс, он может сделать «Спартак» чемпионом

Николай Наумов: если Станковичу дадут шанс, он может сделать «Спартак» чемпионом
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в клубе. Контракт сербского специалиста с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

«Руководители «Спартака» всегда были легки на расправу и в случае со Станковичем не изменят себе. Честно говоря, я на месте руководителей дал бы ему ещё шанс поработать. Он неплохой тренер, который долго искал и в итоге нашёл игру и состав. Его излишняя импульсивность мешает, её нужно изменить. Иногда импульсивные тренеры зажигают команду, а Станкович, наоборот, только к судьям обращается. Если ему дать шанс, он может сделать «Спартак» чемпионом или побороться за медали. Но думаю, что руководители не дадут ему этого шанса — его попросят на выход», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 51 очко и занимает пятое место.

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