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ЭСК поддержала оба решения не назначать пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»

ЭСК поддержала оба решения не назначать пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала оба решения главного арбитра матча 28-го тура РПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:0) Алексея Сухого не назначать пенальти в ворота бело-голубых на 59-й и 81-й минутах встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Мотивировка решения не ставить пенальти в ворота «Динамо» на 59-й минуте: «Игрок «Динамо-Москва» Хосе Касерес касается рукой игрока команды «Спартак-Москва» Олега Рябчука с минимальной интенсивностью без влияния на соперника. В действиях защитника «Динамо-Москва» нет нарушения правил.

Мотивировка решения не назначать пенальти в ворота «Динамо» на 81-й минуте: «Контакт мяча с рукой игрока «Динамо-Москва» Хосе Касереса не является наказуемым, так как рука защитника находится внизу близко к телу в естественном положении, нет дополнительного движения руки к мячу», — написано на сайте РФС.

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