Стали известны претенденты на приз лучшему молодому игроку в сезоне АПЛ

Английская Премьер-лига объявила кандидатов на звание лучшего молодого игрока сезона-2024/2025.

На премию могут претендовать футболисты в возрасте до 23 лет.

Список выглядит следующим образом:

1. Лиам Делап (центральный нападающий, «Ипсвич Таун») – 35 матчей, 12 забитых мячей, две голевые передачи;

2. Энтони Эланга (правый вингер, «Ноттингем Форест») – 36 игр, шесть голов, 10 ассистов;

3. Райан Гравенберх (опорный полузащитник, «Ливерпуль») – 35 встреч, четыре результативные передачи;

4. Дин Хёйсен (центральный защитник, «Борнмут») – 30 матчей, три забитых мяча, одна голевая передача;

5. Коул Палмер (атакующий полузащитник, «Челси») – 35 игр, 15 голов, восемь ассистов;

6. Жоао Педро (центральный нападающий, «Брайтон») – 27 встреч, 10 забитых мячей, шесть голевых передач;

7. Морган Роджерс (атакующий полузащитник, «Астон Вилла») – 35 игр, восемь голов, девять ассистов;

8. Вильям Салиба (центральный защитник, «Арсенал») – 34 матча, два забитых мяча.

В минувшем сезоне обладателем данной награды стал полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер.