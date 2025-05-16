Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хёйсен подпишет контракт с «Реалом» до 2030 года с зарплатой в € 9-11 млн — AS

Хёйсен подпишет контракт с «Реалом» до 2030 года с зарплатой в € 9-11 млн — AS
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Борнмута» Дин Хёйсен подпишет контракт с мадридским «Реалом» до 2030 года. 20-летний футболист и «Королевский клуб» заключат трудовое соглашение в четверг, 22 мая, после прохождения игроком медицинского обследования. Об этом сообщает AS.

По информации источника, изначально заработная плата Хёйсена составит € 9 млн за сезон, однако впоследствии она может увеличиться до € 11 млн в зависимости от результатов. Подчёркивается, что клубы чемпионата Англии, заинтересованные в испанском защитнике, были готовы платить ему более высокую зарплату, однако руководство «сливочных» убедило футболиста и его окружение в перспективности перехода именно в «Реал».

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

Материалы по теме
«Реал» договорился с «Борнмутом» о трансфере Хёйсена за € 59,3 млн — Marca

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android