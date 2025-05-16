Хёйсен подпишет контракт с «Реалом» до 2030 года с зарплатой в € 9-11 млн — AS

Центральный защитник «Борнмута» Дин Хёйсен подпишет контракт с мадридским «Реалом» до 2030 года. 20-летний футболист и «Королевский клуб» заключат трудовое соглашение в четверг, 22 мая, после прохождения игроком медицинского обследования. Об этом сообщает AS.

По информации источника, изначально заработная плата Хёйсена составит € 9 млн за сезон, однако впоследствии она может увеличиться до € 11 млн в зависимости от результатов. Подчёркивается, что клубы чемпионата Англии, заинтересованные в испанском защитнике, были готовы платить ему более высокую зарплату, однако руководство «сливочных» убедило футболиста и его окружение в перспективности перехода именно в «Реал».

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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