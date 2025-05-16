Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: «Спартак» никто никогда не засуживал. Пенять на судейство — удел слабых

Ледяхов: «Спартак» никто никогда не засуживал. Пенять на судейство — удел слабых
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о финале Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые уступили «Ростову» со счётом 2:1, а также поделился мнением о поведении главного тренера москвичей Деяна Станковича, получившего красную карточку.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Спартак» в матче с «Ростовом» имел преимущество, но не реализовал хорошие моменты. Ростовчане дважды подошли к воротам соперника и дважды забили. Это Кубок России, где 90 минут нужно быть сконцентрированным, но «Спартаку» немного не повезло.

Расстраивает поведение Станковича. В таком большом клубе не может так вести себя тренерский штаб. Судейство было нормально — никто «Спартак» никогда не засуживал. Пенять на судейство — удел слабых. Думаю, что в этом сезоне красно-белые выступили неудачно. Были затрачены большие деньги на трансферы, чтобы что-то выиграть, но не получилось», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Отставка Станковича — единственный верный ход для «Спартака». Он сломался и сломал команду
Отставка Станковича — единственный верный ход для «Спартака». Он сломался и сломал команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android