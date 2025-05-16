Ледяхов: «Спартак» никто никогда не засуживал. Пенять на судейство — удел слабых

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о финале Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые уступили «Ростову» со счётом 2:1, а также поделился мнением о поведении главного тренера москвичей Деяна Станковича, получившего красную карточку.

«Спартак» в матче с «Ростовом» имел преимущество, но не реализовал хорошие моменты. Ростовчане дважды подошли к воротам соперника и дважды забили. Это Кубок России, где 90 минут нужно быть сконцентрированным, но «Спартаку» немного не повезло.

Расстраивает поведение Станковича. В таком большом клубе не может так вести себя тренерский штаб. Судейство было нормально — никто «Спартак» никогда не засуживал. Пенять на судейство — удел слабых. Думаю, что в этом сезоне красно-белые выступили неудачно. Были затрачены большие деньги на трансферы, чтобы что-то выиграть, но не получилось», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.