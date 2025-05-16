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Магуайр — о результатах «МЮ»: это наша вина, игроки должны взять на себя ответственность

Магуайр — о результатах «МЮ»: это наша вина, игроки должны взять на себя ответственность
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Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о результатах клуба в нынешнем сезоне АПЛ. «Красные дьяволы» занимают 16-е место в таблице, набрав 39 очков после 36 туров.

«В Премьер-лиге нам было очень тяжело, мы не можем скрывать этого. Если взглянуть на таблицу, то становится стыдно, особенно за нас, игроков. Мы должны взять на себя ответственность, потому что у нас было два тренера и масса возможностей выигрывать футбольные матчи, но в этом сезоне мы просто не сделали этого в достаточном количестве.

Я думаю, последние два месяца были особенно сложными, потому что мы участвовали в Лиге Европы и не играли в Премьер-лиге стабильным составом. Тренерам пришлось многое поменять, у нас было много травм. Я уже не помню, когда в последний раз играл 90 минут в матче АПЛ.

Мы должны взять вину на себя, потому что такому клубу, как «Манчестер Юнайтед», не должно быть не за что бороться за два месяца до конца сезона. Мы сидим в середине таблицы, а до конца сезона осталось два месяца, и нам не за что играть. Это наша вина, мы должны взять на себя ответственность. Это неприемлемо, мы виноваты, и я точно знаю, что в следующем сезоне мы намного улучшим своё положение», — приводит слова Магуайра Daily Mail.

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