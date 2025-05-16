«Ливерпуль» включился в борьбу за полузащитника «Челси» — Footmercato

«Ливерпуль» включил в трансферный шорт-лист атакующего полузащитника «Челси» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, мерсисайдцы начали переговоры с 27-летним футболистом. «Ньюкасл» и «Бавария» могут составить конкуренцию чемпиону Англии в борьбе за Нкунку.

Нкунку играет за «Челси» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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