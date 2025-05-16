Гарри Магуайр высказался о честности главного тренера «МЮ» Рубена Аморима

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр ответил на вопрос о честности главного тренера команды Рубена Аморима.

«Да, он действительно очень честный. Он говорит нам всё как есть и как было с момента его прихода. Он знает, что всё было недостаточно хорошо, поэтому не собирается придумывать оправдания.

Некоторые тренеры так и делают, возможно, пытаясь прикрыть свою спину или игроков, но с нашей стороны очень приятно, что он не перекладывает вину на игроков, а мы сами берём на себя ответственность. Ведь у нас уже были два тренера, а толку от этого не было никакого. Трудно сказать, в чём дело, но мы просто разочаровываем», — приводит слова Магуайра Daily Mail.