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Гарри Магуайр высказался о честности главного тренера «МЮ» Рубена Аморима

Гарри Магуайр высказался о честности главного тренера «МЮ» Рубена Аморима
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Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр ответил на вопрос о честности главного тренера команды Рубена Аморима.

«Да, он действительно очень честный. Он говорит нам всё как есть и как было с момента его прихода. Он знает, что всё было недостаточно хорошо, поэтому не собирается придумывать оправдания.

Некоторые тренеры так и делают, возможно, пытаясь прикрыть свою спину или игроков, но с нашей стороны очень приятно, что он не перекладывает вину на игроков, а мы сами берём на себя ответственность. Ведь у нас уже были два тренера, а толку от этого не было никакого. Трудно сказать, в чём дело, но мы просто разочаровываем», — приводит слова Магуайра Daily Mail.

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