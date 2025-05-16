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Владимир Гранат: все амбиции «Спартака» почему-то умирают на футбольном поле

Владимир Гранат: все амбиции «Спартака» почему-то умирают на футбольном поле
Владимир Гранат
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Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат назвал текущий сезон чемпионата России для красно-белых неудачным.

«Можно сказать, что для «Спартака» этот сезон неудачный. Как только начинают говорить, что команда борется за чемпионство и Кубок России, все эти амбиции почему-то умирают на футбольном поле. Думаю, Станковичу стоит дать ещё шанс в виде второго сезона.

Зимние трансферы совсем не усилили команду, потому что нужны были новые футболисты, но этого не получилось», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 28 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

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