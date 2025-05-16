«МЮ» установил цену на Рашфорда, игрок ищет клуб, выступающий в ЛЧ — The Telegraph

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить крайнего нападающего Маркуса Рашфорда грядущим летом, если поступит предложение в размере £ 40 млн. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, маловероятно продолжение карьеры 27-летнего футболиста в стане «красных дьяволов». Рашфорд хочет поехать на чемпионат мира 2026 года в составе сборной Англии, в связи с чем находится в поисках клуба, выступающего в Лиге чемпионов. При этом не исключается вариант с ещё одной арендой нападающего.

Минувшей зимой Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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