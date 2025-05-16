Юрий Ковтун: «Спартак» был как раненый зверь в концовке матча с «Ростовом»
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал поражение красно-белых в финале Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:2). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Матч удался, был боевитым. «Ростов» и «Спартак» играли смело. Гости находились под давлением, им не давали разыгрывать атаки. У «Спартака» всё же было много длинных передач. Концовка матча была неровной, а «Спартак» был как раненый зверь. Было сложно что-то поменять за оставшееся время, когда «Ростов» забил быстрый ответный гол», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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