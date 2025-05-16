Защитник «Борнмута» Хёйсен проходит медицинский осмотр перед трансфером в «Реал» — Романо

Центральный защитник английского «Борнмута» и сборной Испании Дин Хёйсен близок к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Хёйсен сейчас проходит медицинское обследование, а затем подпишет пятилетнее соглашение до 2030 года. Сообщается, что «сливочные» заплатят «Борнмуту» £ 50 млн.

В нынешнем сезоне Хёйсен провёл за «Борнмут» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 42 млн.