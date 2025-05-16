В «Спартаке» сообщили, что обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку Умярова

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что московский клуб обратился в КДК и ЭСК РФС с просьбой отменить красную карточку полузащитника Наиля Умярова, полученную им на 90+5-й минуте финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

— «Спартак» будет обращаться в КДК с просьбой отменить красную карточку Умярова?

— Да, мы обратились в КДК по отмене красной карточки Наиля Умярова. Также направили запрос в ЭСК, — приводит слова Зеленова Sport24.

Умяров получил красную карточку после нарушения правил на нападающем «Ростова» Николае Комличенко.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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