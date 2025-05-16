Арне Слот призвал прекратить шумиху вокруг ухода Трента из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот призвал прекратить обсуждения момента, когда болельщики мерсисайдцев освистали защитника Трента Александер-Арнольда, вышедшего на замену в матче 36-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2), из-за его ухода из клуба.

«У нас была реакция наших болельщиков — как положительная, так и отрицательная. Все эксперты и вся страна говорили об этом. Настало время подвести черту под этим и сосредоточиться на том, что мы выиграли Премьер-лигу, и наслаждаться этим чувством, не отвлекаясь и не обсуждая ситуацию с Трентом», — приводит слова Слота TNT Sports.

Ранее футболист объявил об уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона.