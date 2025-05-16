«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча 37-го тура АПЛ начнётся в 22:15 мск
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Сегодня, 16 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 36 сыгранных матчей «Челси» располагается на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 63 очка. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 39 очков.
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