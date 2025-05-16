В «Ростехе» заявили, что не видят от «Крыльев Советов» действий для погашения долга

В пресс-службе корпорации «Ростех» заявили, что «Крылья Советов» не предпринимают действий в погашении своего долга. Ранее в СМИ появилась информация, что у самарской команды возникли проблемы с получением лицензии РФС-1, которая позволяет клубам заявиться на сезон.

«Несмотря на отсутствие конструктивной позиции со стороны должника, Корпорация ежегодно подтверждала статус долга перед РПЛ, что позволяло «Крыльям Советов» участвовать в чемпионате России, хотя срок погашения долга истёк ещё в 2016 году. Проблема в том, что время идёт, но мы не видим со стороны должника конкретики. В апреле нам поступили общие предложения о погашении задолженности в течение трёх лет. Однако условия, график выплат и обеспечение долга не представлены.

Нам не предлагают ликвидный залог, хотя переговоры об этом ведутся несколько лет. Ранее предлагались неприемлемые варианты залога — например, здания и помещения, занятые унитарными предприятиями, ЗАГСами и похоронными бюро. Это выглядит как какой-то сюрреализм. В ответ на апрельское обращение мы запросили проект мирового соглашения с чёткими условиями, но ответа от клуба до сих пор нет. О каком мировом урегулировании спора может идти речь в таком контексте — непонятно», — прокомментировали в пресс-службе Ростеха корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

В начале 2025 года появились новости, что компания «РТ-Капитал», входящая в контур управления Госкорпорации «Ростех», направила в суд иск к самарскому футбольному клубу с требованием вернуть долг в размере 797 млн рублей.