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Алонсо сыграл важную роль в подписании Хёйсена, «Реал» смущала цена на игрока — Relevo

Алонсо сыграл важную роль в подписании Хёйсена, «Реал» смущала цена на игрока — Relevo
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Хаби Алонсо, близкий к назначению в мадридский «Реал», консультировал «сливочных» перед подписанием контракта с центральным защитником «Борнмута» Дином Хёйсеном, которое должно состояться на следующей неделе. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, руководство «Реала» настораживала сумма в почти € 60 млн, которую оно должно было заплатить английскому клубу за 20-летнего игрока. Некоторые ответственные лица рассматривали вариант с подписанием Хёйсена летом 2026 года. Подчёркивается, что Алонсо убедил не только боссов «Реала» в приобретении защитника, но и самого Хёйсена в переходе в испанский гранд, проведя с ним разговор по телефону.

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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