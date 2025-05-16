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Дмитрий Кузнецов: самое главное, что Николич доверяет молодёжи ЦСКА

Дмитрий Кузнецов: самое главное, что Николич доверяет молодёжи ЦСКА
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Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о прогрессе столичного клуба под руководством Марко Николича, а также высказался о доверии сербского специалиста к молодым футболистам красно-синих.

«Самое главное, что Николич доверяет молодёжи. Играет Кисляк, Глебов, Лукин. Рядом с опытными футболистами пацаны растут. Кисляк сделал огромный скачок! Он лидер средний линии и игрок сборной. Просто молодец! Очень рад за него. Результаты команды — заслуга каждого, кто работает и делает своё дело. Все переживают за результат, стараются и бьются», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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