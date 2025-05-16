Мостовой: после победы над «Зенитом» Станковича носили на руках, а сейчас всё изменилось

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о положении главного тренера красно-белых Деяна Станковича в московском клубе.

«После победы «Спартака» над «Зенитом» все Станковича носили на руках. Прошло месяца полтора, и ситуация изменилась. Какой смысл об этом рассуждать? Возвращаемся к тому, о чём постоянно говорю. Если есть результат, тебя носят на руках, если его нет, те же люди будут бросать тебя из стороны в сторону. Что касается поведения Станковича, у него не выдерживают нервы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» победил «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ (2:1). После той игры красно-белые провели семь встреч в чемпионате России, в которых три раза уступили сопернику, два раза разделили очки и два раза победили.

Как появился «Спартак»: