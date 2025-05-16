Криштиану Роналду может стать совладельцем испанского клуба — Marca

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в скором времени может стать совладельцем «Альмерии» из второго испанского дивизиона. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, португальский футболист находится в хороших отношениях с главой саудовской инвестиционной компании SMC Group Мохамедом Аль-Херейджи, ранее купившей «Альмерию». 40-летний нападающий может приобрести акции SMC Group и благодаря этому стать одним из владельцев испанского клуба. Подчёркивается, что Аль-Херейджи был ключевой фигурой, повлиявшей на переход Роналду в «Аль-Наср» в декабре 2022 года.

После 39 туров Сегунды «Альмерия» набрала 62 очка и занимает шестое место.

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Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча: