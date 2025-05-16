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«Досада и разочарование». «Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Ростова»

«Досада и разочарование». «Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Ростова»
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Пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале поблагодарила болельщиков за поддержку в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом», в котором красно-белые уступили со счётом 1:2.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Досада и разочарование — к сожалению, таким был вчерашний вечер. Безграничная благодарность каждому болельщику на стадионе и за его пределами, которые верили в команду до самой последней секунды матча. Обязаны стать сильнее ради вас», — написано в телеграм-канале «Спартака».

В Суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

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Как появился «Спартак»:

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