«Досада и разочарование». «Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Ростова»

Пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале поблагодарила болельщиков за поддержку в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом», в котором красно-белые уступили со счётом 1:2.

«Досада и разочарование — к сожалению, таким был вчерашний вечер. Безграничная благодарность каждому болельщику на стадионе и за его пределами, которые верили в команду до самой последней секунды матча. Обязаны стать сильнее ради вас», — написано в телеграм-канале «Спартака».

В Суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

Материалы по теме В «Спартаке» сообщили, что обратились в КДК с просьбой отменить красную карточку Умярова

Как появился «Спартак»: