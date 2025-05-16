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Александр Шикунов: «Ростов» отдал мячик игрокам «Спартака», чтобы они побаловались

Александр Шикунов: «Ростов» отдал мячик игрокам «Спартака», чтобы они побаловались
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о финале Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые уступили «Ростову» со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Я поздравляю «Ростов» с победой над «Спартаком». Ростовчане прочитали Станковича. Все кричали, что красно-белые были лучше в первом тайме. Какой лучше? «Ростов» просто отдал им мячик спартаковцев, чтобы они побаловались. У «Спартака» выступало нападение стоимостью € 60 млн. Естественно, ростовчанам тяжело играть с ними в открытый футбол, поэтому они ловили красно-белых на контратаках. Тренерский штаб южан потрясающе разрисовал тактику, которую ребята выполнили. В чём толк, что «Спартак» владел территорией? То же самое было и при Абаскале. Станковича тоже уже изучили», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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