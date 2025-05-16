Александр Шикунов: «Ростов» отдал мячик игрокам «Спартака», чтобы они побаловались

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о финале Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые уступили «Ростову» со счётом 2:1.
«Я поздравляю «Ростов» с победой над «Спартаком». Ростовчане прочитали Станковича. Все кричали, что красно-белые были лучше в первом тайме. Какой лучше? «Ростов» просто отдал им мячик спартаковцев, чтобы они побаловались. У «Спартака» выступало нападение стоимостью € 60 млн. Естественно, ростовчанам тяжело играть с ними в открытый футбол, поэтому они ловили красно-белых на контратаках. Тренерский штаб южан потрясающе разрисовал тактику, которую ребята выполнили. В чём толк, что «Спартак» владел территорией? То же самое было и при Абаскале. Станковича тоже уже изучили», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 16 мая 2025
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