Экс-игрок «Торпедо» Самсонов планирует возобновить карьеру после восстановления от травмы

36-летний бывший защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов заявил о намерении возобновить карьеру футболиста после восстановления от травмы.

«Я бы не сказал, что это начало тренерской карьеры. До операции есть время заниматься с ребятами. Доктор говорит, что после смогу уже тренировать голосом, присутствовать на тренировках. Но и впереди долгое восстановление, примерно восемь месяцев. Так что буду в это время тренировать.

Но после восстановления думаю продолжить футбольную карьеру. Постараюсь восстановить карьеру и передавать опыт на поле. Хотел бы вернуться после травмы не в медиафутбол», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.