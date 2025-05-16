Экс-игрок «Торпедо» Самсонов рассказал о начале тренерской деятельности

Бывший защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов рассказал о начале тренерской деятельности.

«Сейчас я занимаюсь индивидуально с детьми от 5 до 16 лет. Я получил травму — разрыв передней крестообразной связки. Операция постоянно переносится, скорее всего, будет только в середине июля. Так что есть время, а грустить не хочется. Вот надумал передать свой опыт молодому поколению.

Конечно, побаивался, когда только начал. Но с детьми я уже занимался — каждый год провожу турнир в Старом Осколе от РФС. Всегда приезжаю туда, провожу мастер-классы для ребят. Ну и своих детей у меня четверо, так что опыт большой», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.