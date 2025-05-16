Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Торпедо» Самсонов рассказал о начале тренерской деятельности

Экс-игрок «Торпедо» Самсонов рассказал о начале тренерской деятельности
Артём Самсонов
Комментарии

Бывший защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов рассказал о начале тренерской деятельности.

«Сейчас я занимаюсь индивидуально с детьми от 5 до 16 лет. Я получил травму — разрыв передней крестообразной связки. Операция постоянно переносится, скорее всего, будет только в середине июля. Так что есть время, а грустить не хочется. Вот надумал передать свой опыт молодому поколению.

Конечно, побаивался, когда только начал. Но с детьми я уже занимался — каждый год провожу турнир в Старом Осколе от РФС. Всегда приезжаю туда, провожу мастер-классы для ребят. Ну и своих детей у меня четверо, так что опыт большой», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Какая у Кононова система?» Игорь Денисов рассказал, как ушёл из «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android