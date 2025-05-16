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Луис Энрике отказался желать успехов Анчелотти на посту тренера сборной Бразилии

Луис Энрике отказался желать успехов Анчелотти на посту тренера сборной Бразилии
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на назначение Карло Анчелотти в сборную Бразилии, о чём было объявлено в понедельник, 12 мая.

«Не думаю, что когда-либо жил тренер, у которого была бы карьера, как у Анчелотти. Очевидно, что я не желаю никаких успехов ни сборной Бразилии, ни Анчелотти, потому что хочу, чтобы они сопровождали Испанию. Но это здорово, что итальянец тренирует сборную Бразилии. Это очень многообещающее сочетание», — приводит слова Энрике Marca.

55-летний специалист занимал должность главного тренера сборной Испании с 2018 по 2022 год. С лета 2023 года Энрике возглавляет «ПСЖ».

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