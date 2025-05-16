Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС опровергли информацию, что «Химки», «Крылья» и «Черноморец» не прошли лицензирование

В РФС опровергли информацию, что «Химки», «Крылья» и «Черноморец» не прошли лицензирование
Комментарии

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала информацию, что «Химки», «Крылья Советов» и «Черноморец» не прошли процедуру лицензирования.

«Информация в СМИ о том, что некоторые клубы не получили лицензию на будущий сезон, не соответствует действительности. Комиссия по лицензированию продолжает работу.

В настоящий момент некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить, предоставив дополнительные документы. Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Черноморец» планирует заявить «Фишт» как резервный стадион для участия в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android