В РФС опровергли информацию, что «Химки», «Крылья» и «Черноморец» не прошли лицензирование

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала информацию, что «Химки», «Крылья Советов» и «Черноморец» не прошли процедуру лицензирования.

«Информация в СМИ о том, что некоторые клубы не получили лицензию на будущий сезон, не соответствует действительности. Комиссия по лицензированию продолжает работу.

В настоящий момент некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить, предоставив дополнительные документы. Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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