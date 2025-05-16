Видео: игроки «Барселоны» на велосипедах поехали в больницу к Феррану Торресу

Футболисты «Барселоны» Даниэль Ольмо, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес и Педри поехали на велосипедах в больницу к нападающему команды Феррану Торресу, чтобы поздравить его с чемпионством сине-гранатовых в Испании. Ранее 25-летний футболист перенёс срочную операцию по удалению аппендицита.

Игроки «Барселоны» на велосипедах поехали к Торресу в больницу:

Сине-гранатовые набрали 85 очков после 36 матчей Примеры и за два тура до её завершения опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на семь очков. При этом «сливочные» также провели 36 игр в Ла Лиге. Таким образом, у команды Карло Анчелотти не осталось математических шансов опередить «Барселону».

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 45 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и семью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.