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Салах — о Тренте: если ходить в одно и то же место 20 лет, можно впасть в депрессию

Салах — о Тренте: если ходить в одно и то же место 20 лет, можно впасть в депрессию
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал уход защитника Трента Александер-Арнольда из клуба. Ранее футболист объявил, что покинет стан «красных» по окончании нынешнего сезона.

«Думаю, ему нужен был новый вызов. Он говорил со мной об этом. Это, конечно, его решение. Ему 25 или 26 лет, и он дважды или трижды выигрывал АПЛ. Что ещё он может сделать? Ему просто нужно уйти, измениться и бросить вызов самому себе. Люди не думают об этом, но он провёл в клубе 20 лет. Это так тяжело психологически для человека, который провёл 20 лет в клубе. Да, я люблю это место, но, если ходить каждый день в одно и то же место в течение 20 лет, можно впасть в депрессию. Я действительно желаю ему всего наилучшего. Я всегда буду поддерживать с ним контакт.

Это его решение. Я не пытался убедить его остаться, потому что знаю: 20 лет в клубе — это нелегко. Люди думают, что это легко — принять решение и остаться. Это не так. Я хочу, чтобы он всегда был в моей команде. Такой человек, как он, нужен в команде», — приводит слова Салаха Sky Sports.

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