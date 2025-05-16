Александр Мостовой отреагировал на предложение Губерниева возглавить «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на предложение известного журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева возглавить красно-белых.

— Дмитрий Губерниев сказал, что Станкович самозванец, и призвал назначить в «Спартак» настоящего царя — вас.

— Спасибо, Дима! Он разбирается в футболе и говорит всё правильно. Но всё это шутливая форма, к которой я спокойно отношусь. У меня же нет лицензии главного тренера. Другое дело, если я приду и мы будем выигрывать — будут носить на руках, если нет — утопят в той же ванне, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.