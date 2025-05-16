Ни один футболист «Сити» не номинирован на звание игрока сезона в АПЛ впервые с 2017 года

Впервые с 2017 года ни один футболист «Манчестер Сити» не номинирован на звание игрока сезона английской Премьер-лиги. Также в нынешнем сезоне никто из футболистов «горожан» не был включён в список номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона АПЛ.

Таким образом, впервые с 2020 года награду лучшему футболисту сезона чемпионата Англии получит не игрок «Манчестер Сити». В минувшем году данный приз получил крайний нападающий манкунианцев Филип Фоден. До этого награда дважды вручалась полузащитнику «горожан» Кевину Де Брёйне, по одному разу — форварду Эрлингу Холанду и защитнику Рубену Диашу.

Материалы по теме Стали известны претенденты на приз лучшему молодому игроку в сезоне АПЛ

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: