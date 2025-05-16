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«Аль-Хиляль» со счётом 4:3 обыграл «Аль-Фатех» благодаря голу Митровича на 90+2-й минуте

«Аль-Хиляль» со счётом 4:3 обыграл «Аль-Фатех» благодаря голу Митровича на 90+2-й минуте
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Завершился матч 32-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Фатех» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Аль-Фатех Клаб Стэдиум» (Эль-Хуфуф, Саудовская Аравия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Эскобаром (Гватемала). Стартовый свисток прозвучал в 18:55 мск. Гости одержали победу со счётом 4:3.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 32-й тур
16 мая 2025, пятница. 18:55 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
3 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Бендебка – 15'     2:0 Бендебка – 24'     2:1 Аль-Давсари – 50'     2:2 Аль-Давсари – 60'     3:2 Батна – 82'     3:3 Митрович – 85'     3:4 Митрович – 90+2'    

На 15-й минуте полузащитник Софиан Бендебка вывел «Аль-Фатех» вперёд. Спустя девять минут Бендебка оформил дубль. На 50-й минуте игрок «Аль-Хиляля» Нассер Аль-Давсари с передачи Александра Митровича отыграл один мяч. На 60-й минуте полузащитник гостей Салем Аль-Давсари сравнял счёт. Автором голевой передачи стал Малком. На 82-й минуте нападающий хозяев Мурад Батна вновь вывел свою команду вперёд. На 85-й минуте Митрович сделал счёт 3:3, на 90+2-й минуте серб принёс своей команде победу. Автором результативной передачи снова стал Малком.

После этой игры в активе «Аль-Хиляля» стало 71 очко. Команда находится на второй строчке в таблице чемпионата. «Аль-Фатех» с 33 очками расположился на 13-м месте.

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