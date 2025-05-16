«Аль-Хиляль» со счётом 4:3 обыграл «Аль-Фатех» благодаря голу Митровича на 90+2-й минуте

Завершился матч 32-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Фатех» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Аль-Фатех Клаб Стэдиум» (Эль-Хуфуф, Саудовская Аравия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Эскобаром (Гватемала). Стартовый свисток прозвучал в 18:55 мск. Гости одержали победу со счётом 4:3.

На 15-й минуте полузащитник Софиан Бендебка вывел «Аль-Фатех» вперёд. Спустя девять минут Бендебка оформил дубль. На 50-й минуте игрок «Аль-Хиляля» Нассер Аль-Давсари с передачи Александра Митровича отыграл один мяч. На 60-й минуте полузащитник гостей Салем Аль-Давсари сравнял счёт. Автором голевой передачи стал Малком. На 82-й минуте нападающий хозяев Мурад Батна вновь вывел свою команду вперёд. На 85-й минуте Митрович сделал счёт 3:3, на 90+2-й минуте серб принёс своей команде победу. Автором результативной передачи снова стал Малком.

После этой игры в активе «Аль-Хиляля» стало 71 очко. Команда находится на второй строчке в таблице чемпионата. «Аль-Фатех» с 33 очками расположился на 13-м месте.