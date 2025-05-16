Денис Глушаков — о «Спартаке»: сами виноваты, что провалили весеннюю часть сезона
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Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение, что московский клуб сам виноват в результатах в весенней части сезона. Подопечные Деяна Станковича располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В четверг, 15 мая, красно-белые проиграли «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов Кубка России.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Спартак» сам виноват, что провалил всю весеннюю часть. Нужно реализовывать моменты. Зимой купили таких игроков, за такие деньги… «Ростов» выдержал игру, действовал дисциплинированно. Было ощущение, что они больше хотели [победить]», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».
18 апреля «Спартак» встретится с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги текущего сезона.
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