Денис Глушаков — о «Спартаке»: сами виноваты, что провалили весеннюю часть сезона

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение, что московский клуб сам виноват в результатах в весенней части сезона. Подопечные Деяна Станковича располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В четверг, 15 мая, красно-белые проиграли «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов Кубка России.

«Спартак» сам виноват, что провалил всю весеннюю часть. Нужно реализовывать моменты. Зимой купили таких игроков, за такие деньги… «Ростов» выдержал игру, действовал дисциплинированно. Было ощущение, что они больше хотели [победить]», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

18 апреля «Спартак» встретится с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги текущего сезона.