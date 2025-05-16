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Видео: «Барселона» празднует победу в Ла Лиге на чемпионском параде

Видео: «Барселона» празднует победу в Ла Лиге на чемпионском параде
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В эти минуты идёт чемпионский парад «Барселоны», начавшийся в 19:00 мск. Сине-гранатовые двинулись на автобусе с открытым верхом по улицам Барселоны. Команда стартовала от домашнего стадиона «Камп Ноу».

«Барселона» на чемпионском параде:

Чемпионский парад закончится у Триумфальной арки, к которой автобус каталонского клуба должен прибыть к 22:00 мск.

После победы в матче 36-го тура с «Эспаньолом» (2:0) сине-гранатовые набрали 85 очков и за два тура до её завершения опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на семь очков. При этом «сливочные» также провели 36 игр в Ла Лиге. Таким образом, у команды Карло Анчелотти не осталось математических шансов опередить «Барселону».

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