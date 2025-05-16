Николай Комличенко: готов отдать Карпину свою медаль за Суперфинал Кубка

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что готов отдать экс-тренеру жёлто-синих Валерию Карпину свою медаль за Суперфинал Кубка России. В четверг, 15 мая, клуб из Ростова-на-Дону обыграл «Спартак» (2:1) в финале Пути регионов Кубка России. 1 июня «Ростов» встретится с ЦСКА в Суперфинале Кубка страны сезона-2024/2025.

— «Ростов» в финале, в любом случае будет медаль. Она может стать первой для Карпина в карьере. Готов отдать свою?

— Да, конечно, без вопросов буду готов. Но я думаю, что с этим не возникнет проблем. Найдут медаль для Георгиевича, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.