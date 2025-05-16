Самсонов рассказал, почему расторг контракт с «Челябинском»

36-летний бывший защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов, ныне выступающий в Медиалиге, рассказал, почему расторг контракт с футбольным клубом «Челябинск», за который выступал с июля 2024-го по апрель 2025-го.

«Я два года жил без семьи. Очень сильно скучал. Наверное, в это время где-то от меня были необдуманные поступки. Переживал в этот период, что без семьи, так что где-то делал ошибки. Это повлияло на расторжение контракта с «Челябинском». Мы разошлись в хороших отношениях. Благодарен клубу за всю их помощь», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Также Артём Самсонов успел поиграть за брянское и барнаульское «Динамо», «Сибирь», «Иртыш», «Химик» и «Уфу».