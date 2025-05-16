Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентинский матч-агент ФИФА выразил надежду, что состоится матч со сборной России

Аргентинский матч-агент ФИФА выразил надежду, что состоится матч со сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Матч-агент ФИФА из Аргентины Гильермо Тофони выразил надежду, что сборная Аргентины сможет провести товарищеский матч с национальной командой России. Ранее в СМИ была информация, что игра может состояться осенью. В ноябре 2017 года сборные России и Аргентины провели товарищеский матч в «Лужниках» (Москва). Гости одержали победу со счётом 1:0. Встреча была приурочена к предстоящему в 2018 году чемпионату мира в России.

Товарищеские матчи (сборные) . Товарищеские матчи 1
11 ноября 2017, суббота. 16:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 1
Аргентина
0:1 Агуэро – 86'    

«В ноябре 2017 года я возил сборную Аргентины, включая Месси, на открытие московского стадиона перед чемпионатом мира по футболу. Это была вечеринка! Надеюсь, такое повторится снова. Мне запомнились энтузиазм и оптимизм людей из-за близости чемпионата мира, качество и внимание, которые мы получили от всех россиян. Это было уникальное событие», — приводит слова Тофони Odds.ru.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а национальная команда Аргентины — первую строчку.

В июне российская национальная команда сыграет со сборными Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).

Материалы по теме
«У них казино легализовано, мотивация другая». Карпин — о матче России со сборной Беларуси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android