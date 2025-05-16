Аргентинский матч-агент ФИФА выразил надежду, что состоится матч со сборной России

Матч-агент ФИФА из Аргентины Гильермо Тофони выразил надежду, что сборная Аргентины сможет провести товарищеский матч с национальной командой России. Ранее в СМИ была информация, что игра может состояться осенью. В ноябре 2017 года сборные России и Аргентины провели товарищеский матч в «Лужниках» (Москва). Гости одержали победу со счётом 1:0. Встреча была приурочена к предстоящему в 2018 году чемпионату мира в России.

«В ноябре 2017 года я возил сборную Аргентины, включая Месси, на открытие московского стадиона перед чемпионатом мира по футболу. Это была вечеринка! Надеюсь, такое повторится снова. Мне запомнились энтузиазм и оптимизм людей из-за близости чемпионата мира, качество и внимание, которые мы получили от всех россиян. Это было уникальное событие», — приводит слова Тофони Odds.ru.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а национальная команда Аргентины — первую строчку.

В июне российская национальная команда сыграет со сборными Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).