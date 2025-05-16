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«У нас есть для него местечко». Салах высказался об уходе Де Брёйне из «Манчестер Сити»

«У нас есть для него местечко». Салах высказался об уходе Де Брёйне из «Манчестер Сити»
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Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался об уходе 33-летнего полузащитника Кевина Де Брёйне из «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Бельгиец играет за «горожан» с 2015 года.

«Он [Де Брёйне] проделал феноменальную работу в «Манчестер Сити». Для всей лиги он был важен и великолепен. Я правда желаю ему всего наилучшего. Ну и… у нас [в «Ливерпуле»] есть для него местечко!» — сказал Салах в интервью Гари Невиллу.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе мерсисайдцев в услугах бельгийского футболиста. Подчёркивалось, что Де Брёйне является близким другом защитника и капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

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