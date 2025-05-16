Лунёв: бронза — максимум, которого «Динамо» может достигнуть, надо стремиться к этому

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос о задаче бело-голубых на оставшиеся два матча в рамках Российской Премьер-Лиги.

«Выше третьего места уже никак не поднимемся, поэтому бронза при данной ситуации — тот максимум, которого «Динамо» сейчас может достигнуть. Надо стремиться к этому», — заявил Лунев в эфире «Матч ТВ».

После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место, имея в своём активе 53 очка.

В 29-м туре РПЛ «Динамо» встретится с «Акроном». Игра состоится в воскресенье, 18 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В последнем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром».