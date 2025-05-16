Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лунёв: бронза — максимум, которого «Динамо» может достигнуть, надо стремиться к этому

Лунёв: бронза — максимум, которого «Динамо» может достигнуть, надо стремиться к этому
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос о задаче бело-голубых на оставшиеся два матча в рамках Российской Премьер-Лиги.

«Выше третьего места уже никак не поднимемся, поэтому бронза при данной ситуации — тот максимум, которого «Динамо» сейчас может достигнуть. Надо стремиться к этому», — заявил Лунев в эфире «Матч ТВ».

После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место, имея в своём активе 53 очка.

В 29-м туре РПЛ «Динамо» встретится с «Акроном». Игра состоится в воскресенье, 18 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В последнем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром».

Материалы по теме
Голкипер «Динамо» Лунёв рассказал, как нужно играть с Дзюбой, чтобы не дать ему забить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android