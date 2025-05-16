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Фанаты «Барселоны» скандировали оскорбительные кричалки про «Реал» на чемпионском параде

Фанаты «Барселоны» скандировали оскорбительные кричалки про «Реал» на чемпионском параде
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Болельщики и футболисты «Барселоны» скандировали кричалки в адрес мадридского «Реала» во время чемпионского парада сине-гранатовых, проходящего в эти минуты.

Как сообщает Sport.es, фанаты сине-гранатовых скандировали: «Идиоты из «Реала», приветствуйте чемпионов». Одну из кричалок, посвящённую «Королевскому клубу», начали скандировать сами игроки «Барселоны», находящиеся в чемпионском автобусе.

Кроме того, болельщики каталонского клуба принесли на парад пляжный мяч. Ранее поклонники «Барселоны» показывали пляжный мяч крайнему нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору во время очного матча команд в 35-м туре испанской Ла Лиги (4:3). Подчёркивалось, что таким способом фанаты сине-гранатовых обыгрывали то обстоятельство, что бразилец не выиграл «Золотой мяч» — 2024, заняв второе место в голосовании.

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