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«Байер» намерен отклонять предложения по Вирцу на € 100 млн, клуб хочет € 150 млн — Sky

«Байер» намерен отклонять предложения по Вирцу на € 100 млн, клуб хочет € 150 млн — Sky
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«Байер» установил цену в размере € 150 млн за 22-летнего полузащитника Флориана Вирца. Леверкузенский клуб намерен незамедлительно отклонять предложения на сумму в € 100 млн от других клубов в случае, если они поступят. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в услугах немецкого футболиста заинтересованы «Бавария», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», однако никто из них не делал официальных письменных предложений «Байеру».

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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