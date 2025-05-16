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Кузнецов: «Ростов» — крепкая и тяжёлая команда, финал Кубка для ЦСКА будет интересным

Кузнецов: «Ростов» — крепкая и тяжёлая команда, финал Кубка для ЦСКА будет интересным
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Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором красно-синие сыграют с «Ростовом».

«Я говорил, что ЦСКА победит «Зенит» в Кубке. Во втором тайме было преимущество. Было видно, чего хочет команда. Оказывали хорошее давление. Обляков пенальти не забил, чтобы было интереснее. Поздравляю ЦСКА! Команда заслужено вышла в Суперфинал.

«Ростов» — крепкая и тяжёлая команда. Будет интересный финал для ЦСКА. Понятно, что матч со «Спартаком» собрал бы больше зрителей. Но кто сильнее, тот и играет в финале. «Ростов» заслужено вышел», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Суперфинал Кубка России — 2024/2025 «Ростов» — ЦСКА состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники», начало игры запланировано на 18:00 мск. Ранее по результатам жеребьёвки стало известно, что формальным хозяином поля в этой встрече будет клуб с берегов Дона.

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