Салах рассказал о своих откровенных разговорах с тренером «Ливерпуля» Слотом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих откровенных разговорах с главным тренером команды Арне Слотом.

«Я сразу почувствовал, что он довольно жёсткий. Если он чего-то хочет, он сразу же начинает спрашивать. Поначалу это было довольно сложно, но потом ты привыкаешь к нему, к тому, как он с тобой разговаривает, к тому, чего он от тебя хочет, и всё становится проще.

«Он показал мне несколько видео, где я разминаюсь. Многие футболисты были в национальных командах, а я — нет, поэтому я приехал пораньше с молодыми игроками, начал предсезонную подготовку заранее и провёл разминку. Я был довольно медлителен, не делал многого. Затем он показал мне: «Посмотри на второго игрока, после того как он увидит, что ты расслабляешься, посмотри на третьего». Затем можно было увидеть, как вся линия переходит на шаг, как и я, и он сказал: «Вот твоё влияние на команду».

У нас было несколько откровенных разговоров. Он был очень честен, показал мне несколько моих нарезок и сказал: «С этим Мо мы можем выиграть всё. С этим Мо мы не сможем выиграть много. Я хочу выжать из тебя максимум, я хочу, чтобы он был доступен весь сезон, и твой лучший год пройдёт со мной». Я сказал: «Хорошо. Дайте мне знать, чего вы от меня хотите, и я это сделаю». Он не бросал мне вызов, он был очень уважителен. Он относился ко мне по-другому, показывал мне, чего он от меня хочет.

Я просто почувствовал, что придёт новый менеджер, который даст мне свободу действий и признание, позволит мне всё время говорить с ним о том, что я хочу улучшить, что я хочу, чтобы команда сделала для меня, что я хочу сделать для команды… Я думаю, это то, что мне было нужно. Он показал мне: «Ты другой, ты здесь суперзвезда» — наверное, я тогда почувствовал: это то, что мне нужно», — приводит слова Салаха Sky Sports.