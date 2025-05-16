TT: «Ливерпуль» готовит предложение по Уортону, «Кристал Пэлас» оценивает его в £ 60 млн

«Ливерпуль» изучает возможность сделать официальное предложение «Кристал Пэлас» по 20-летнему полузащитнику Адаму Уортону. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «орлы» оценивают футболиста в £ 60 млн, но не стремятся продать его. Мерсисайдцы могут сделать предложение в ближайшее время. Конкуренцию «Ливерпулю» способен составить лондонский «Челси», также интересующийся хавбеком.

В нынешнем сезоне Уортон принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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