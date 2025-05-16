Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Геркус — основной кандидат на пост гендиректора «Акрона»

Илья Геркус — основной кандидат на пост гендиректора «Акрона»
Комментарии

Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус является основным кандидатом на вакантный пост генерального директора «Акрона» после ухода Алексея Власова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, тольяттинский «Акрон» после победы в матче 28-го тура с грозненским «Ахматом» (3:2) обеспечил себе место в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. Отметим, что нынешний сезон стал для клуба первым в высшем дивизионе.

После победы над «Ахматом» в активе «Акрона» стало 35 очков, что позволило клубу избежать попадания в стыковые матчи. Тольяттинцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги. У идущего в зоне стыковых матчей «Ахмата» 24 очка.

Материалы по теме
КДК РФС наказал «Акрон» за поведение Лончара и Беншимола в матче с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android