Илья Геркус — основной кандидат на пост гендиректора «Акрона»

Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус является основным кандидатом на вакантный пост генерального директора «Акрона» после ухода Алексея Власова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, тольяттинский «Акрон» после победы в матче 28-го тура с грозненским «Ахматом» (3:2) обеспечил себе место в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. Отметим, что нынешний сезон стал для клуба первым в высшем дивизионе.

После победы над «Ахматом» в активе «Акрона» стало 35 очков, что позволило клубу избежать попадания в стыковые матчи. Тольяттинцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги. У идущего в зоне стыковых матчей «Ахмата» 24 очка.