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Стали известны клубы, заинтересованные в Амориме в случае его увольнения из «МЮ»

Стали известны клубы, заинтересованные в Амориме в случае его увольнения из «МЮ»
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Немецкие «Байер» и «Лейпциг» заинтересованы в услугах главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима и могут сделать ему предложение в случае потенциального увольнения. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, за ситуацией с португальским специалистом также следят клубы из Саудовской Аравии. Однако подчёркивается, что владельцы «Манчестер Юнайтед» на текущий момент доверяют Амориму и готовы приобрести для него футболистов грядущим летом.

40-летний тренер возглавил «красных дьяволов» минувшим летом. После 36 туров чемпионата Англии манкунианцы набрали 39 очков и занимают 16-е место.

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