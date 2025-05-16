Вратарь «Динамо» Лунёв рассказал, за какие аспекты игры ему можно предъявить претензии

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв заявил, что не сомневается в правильности решения о переходе в стан бело-голубых, а также рассказал, за какие аспекты игры ему можно предъявить претензии.

«Никаких сомнений в правильности решения не было и нет. Стараюсь по максимуму помогать команде. Не всегда удаётся должным образом, так, как это планировалось. Хотелось бы лучше и в плане помощи, и в плане результатов.

Были определённые этапы, где я не молодец в билд‑апе (выход команды от своих ворот в атаку. — Прим. «Чемпионата»). Почему? У меня есть ответ на этот вопрос. Сейчас лучше, но просто чуть‑чуть упростили, видоизменили выход [из штрафной], поэтому окей. Есть моменты с пропущенными мячами, есть голы, за которые можно предъявить претензии, где нужно прибавлять и выручать», — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Лунёв провёл за «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча и семь раз отыграл «на ноль». Действующий трудовой контракт футболиста с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего голкипера составляет € 1,5 млн.