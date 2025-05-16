Глушаков рассказал, что Карпин до сих пор держит связь с «Ростовом»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что бывший тренер «Ростова» Валерий Карпин до сих пор присутствует в командных чатах жёлто-синих. Главный тренер сборной России покинул пост тренера «Ростова» в конце февраля, в должности его сменил ассистент Джонатан Альба. Карпин тренировал жёлто‑синих с 2017 по 2021 год, а затем вернулся в команду в 2022‑м.

— Результаты «Ростова» — багаж Карпина уже давно. Если Валерия Георгиевича даже из групп не удаляют, он всё равно в коллективе, в команде.

— Откуда знаешь?

— Говорили (смеётся). Меня просто недавно удалили, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

В январе 2024 года Глушаков тренировался с «Ростовом» и провёл с командой сбор в ОАЭ.

После 28 сыгранных матчей «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Джонатана Альбы сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 18 мая, начало — в 19:00 мск.