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Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
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«Аль-Наср» без Роналду не смог обыграть «Аль-Таавун» в 32-м туре Про-Лиги

«Аль-Наср» без Роналду не смог обыграть «Аль-Таавун» в 32-м туре Про-Лиги
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Завершился матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Таавун». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэл Родриго Клейн. Матч закончился со счётом 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 32-й тур
16 мая 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Таавун
Бурайда
1:0 Отавио – 51'     1:1 Мартинес – 70'    

В начале второго тайма счёт в игре открыл полузащитник хозяев Отавио. На 70-й минуте нападающий «Аль-Таавуна» Рохер Мартинес восстановил равновесие.

Во встрече не принимал участия капитан и нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда Стефано Пиоли набрала 64 очка за 32 матча. «Аль-Таавун» заработал 42 очка после 32 игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 77 очков за 32 игры.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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