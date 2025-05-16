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«Аль-Наср» без Роналду не смог обыграть «Аль-Таавун» в 32-м туре Про-Лиги

Завершился матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Таавун». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэл Родриго Клейн. Матч закончился со счётом 1:1.

В начале второго тайма счёт в игре открыл полузащитник хозяев Отавио. На 70-й минуте нападающий «Аль-Таавуна» Рохер Мартинес восстановил равновесие.

Во встрече не принимал участия капитан и нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда Стефано Пиоли набрала 64 очка за 32 матча. «Аль-Таавун» заработал 42 очка после 32 игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 77 очков за 32 игры.

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