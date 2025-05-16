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Игроки «Барселоны» скандировали оскорбления про «Реал» при праздновании чемпионства

Игроки «Барселоны» скандировали оскорбления про «Реал» при праздновании чемпионства
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Футболисты «Барселоны», в частности, полузащитник Фермин Лопес, скандировали «Мадрид — придурки, да здравствует чемпион!» во время парада клуба в честь победы в Ла Лиге.

Игроки «Барселоны» скандируют оскорбления в адрес «Реала»:

После матча 36-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:0) сине-гранатовые набрали 85 очков и за два тура до завершения чемпионата опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на семь очков. При этом «сливочные» также провели 36 игр в Ла Лиге. Таким образом, у команды Карло Анчелотти не осталось математических шансов опередить «Барселону».

В нынешнем сезоне Фермин принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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