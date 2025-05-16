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«Что-то стóящее есть только в Фернандеше». Рой Кин раскритиковал нынешний состав «МЮ»

«Что-то стóящее есть только в Фернандеше». Рой Кин раскритиковал нынешний состав «МЮ»
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Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал нынешний состав «красных дьяволов».

«Ни на мгновение не думаю, что эта команда может попасть в топ-4 или топ-5 АПЛ. Что-то стóящее есть только в Бруну Фернандеше. Они не понимают, как быть конкурентоспособными. Прогресс из недели в неделю — признак величия. А что эти игроки? Каждую неделю одно и то же: они не знают, как конкурировать на поле», — приводит слова Кина Sky Sports.

Напомним, после 36 туров чемпионата Англии манкунианцы набрали 39 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Также «Юнайтед» дошёл до финала Лиги Европы, где сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 21 мая.

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